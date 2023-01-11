Морозы ниже 30 градусов прогнозируют в южных регионах Казахстана в ближайшие дни

Мороз. Иллюстративное фото: NataliaSokko/Getty Images

Синоптики представили прогноз погоды по Казахстану на 12-14 января - ожидается усиление морозов на юге и ослабление морозов на севере, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Специалисты пояснили, что холодный арктический антициклон направляет свою траекторию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода.

Согласно прогнозам, лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. В этот же период на северо-западе, юго-востоке республики ожидается туман.

Температура воздуха будет постепенно повышаться:

на западе страны ночью от 15-30 до 7-20 градусов мороза;

на северо-западе от 20-28 до 13-22 градусов мороза;

на севере республики от 20-35 до 13-26 градусов мороза;

в центре от 30-41 до 17-25 градусов мороза;

на востоке страны от 32-43 до 20-30 градусов мороза.

В то же самое время на юге основной фон температуры 22-31, на юго-востоке страны понижение от 20-33 до 23-36 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004933-morozy-nizhe-30-gradusov-prognoziruyut-v-yuzhnyh-regionah-kazahstana-v-blizhayshie-dni/