Землетрясение произошло в 25 км от Алматы

Сейсмограф. Иллюстративное фото: kickers / Getty Images

Во вторник, 10 января, в 04:12 в 25 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает пресс-служба Департамента по ЧС Алматинской области в своем официальном Telegram-канале.

Сеть сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС Казахстана в 04:12 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.

Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 25 км на юго-восток от Алматы на территории Талгарского района Алматинской области.

Энергетический класс землетрясения – 9.0.

Магнитуда MPV – 4.2.

Глубина – 20 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) – нет.

Предположительный эпицентр произошедшего землетрясения. Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:

покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);

если вы находитесь на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;

ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.

отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;

не входите в дома: толчки могут повториться;

не пользуйтесь лифтами;

не зажигайте спички, свечи;

не прикасайтесь к проводам;

окажите первую помощь пострадавшим.

Напомним, в конце декабря жители Алматы почувствовали землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 261 км на юго-восток от города Алматы на границе Китая и Кыргызстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004730-zemletryasenie-proizoshlo-v-25-km-ot-almaty/