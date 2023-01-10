Землетрясение произошло в 25 км от Алматы
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Во вторник, 10 января, в 04:12 в 25 километрах от Алматы произошло землетрясение, передает пресс-служба Департамента по ЧС Алматинской области в своем официальном Telegram-канале.
Сеть сейсмических станций ТОО "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" МЧС Казахстана в 04:12 по времени Астаны зарегистрировала землетрясение.
Сообщается, что эпицентр землетрясения расположен в 25 км на юго-восток от Алматы на территории Талгарского района Алматинской области.
- Энергетический класс землетрясения – 9.0.
- Магнитуда MPV – 4.2.
- Глубина – 20 км.
- Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64) – нет.
ДЧС Алматинской области напоминает о порядке действии при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы находитесь на верхних этажах, встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов.
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повториться;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи;
- не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Напомним, в конце декабря жители Алматы почувствовали землетрясение. Эпицентр землетрясения был расположен в 261 км на юго-восток от города Алматы на границе Китая и Кыргызстана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004730-zemletryasenie-proizoshlo-v-25-km-ot-almaty/