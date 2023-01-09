Новый аким Актобе обратился к жителям города

Мурат Журебеков. Фото: instagram.com/aqtobe_akimat

Назначенный несколько дней назад аким Актобе Мурат Журебеков обратился к жителям города. Его заявление опубликовано на официальной странице акимата Актобе в Instagram.

Глава города отметил, что на этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются морозы от -25 градусов днем и до -38 градусов ночью.

По поручению акима Актюбинской области Ералы Тугжанова все коммунальные организации, ответственные за работу системы теплоснабжения в Актобе, переведены на усиленный режим работы, круглосуточное дежурство.

"Сейчас во все жилые дома и социальные объекты тепло подается в штатном режиме. Однако требуется ваша поддержка, прошу следить и проверять теплосети ваших домов совместно с управляющей компанией дома (КСК, ОСИ, кондоминиум).

В морозные дни прошу жителей и гостей города не выходить из домов без особой надобности, не оставлять на обочине дороги транспортные средства, которые могут помешать при вывозе снега с парковок и остановочных зон", - призвал Мурат Журебеков.

Он добавил, что в Актобе ведутся работы по очистке снега, который шел непрерывно последние два дня, а также предупредил, что все объекты бизнеса, здания учреждений и управляющие компании многоэтажных домов должны вывозить снег с прилегающей территории.

"В целом сети теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения, обеспечивающие жизнь города, сейчас в штатном режиме работают. Нет причин для беспокойства. Я держу это под личным контролем", - заявил аким Актобе.

Напомним, Мурат Журебеков был назначен градоначальником 4 января 2023 года. Ранее стало известно, что более 20 многоэтажек в Актобе остались без тепла в сильный мороз. Позже отопление дали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004586-novyy-akim-aktobe-obratilsya-k-zhitelyam-goroda/