Большегруз с опасным содержимым не могут эвакуировать четвертые сутки на трассе в ВКО

Снег. Иллюстративное фото: Ulrich Baumgarten / Contributor / Getty Images

Слетевший в кювет "КамАз" с опасным грузом находится в снежном плену на трассе в ВКО. Четвертые сутки большегруз не могут вытащить на трассу.

Водитель грузового авто по имени Владимир, рассказал о произошедшем. По информации Sputnik Казахстан, большегруз направлялся из Актогая Усть-Каменогорск.

"Я стою на 340-м километре. Это в 40 километрах от Аягоза в сторону Алматы. Рядом – в десяти километрах – село Шынкожа",- заявил Владимир.

Как сообщили корреспонденты, временно Владимир обитает в придорожном кафе, которое располагается неподалеку от места, где грузовик слетел в кювет.

Владимир заявил, что после бурана дорогу уже почистили, но никто не помогает ему с эвакуацией.

Мужчина заявил, что дорогу 5 января чистили сотрудники частной компании, после была попытка вытащить грузовик, но она не увенчалась успехом.

Как пишет издание, грузовик вез бочку с особо опасным грузом, поэтому требуются две единицы техники и два троса, чтобы не допустить ее опрокидывания при буксировке обратно на трассу.

В пресс-службе "КазАвтоЖол" прокомментировали данный инцидент.

"Сотрудники "КазАвтоЖола" несколько раз пытались вызволить транспорт. При помощи грейдера, к сожалению, это сделать не удалось. Дорожная служба региона находится на постоянной связи с водителем", - заявили в компании.

Там добавили, что на данный момент дорожники содействуют в поиске специальной тяжелой техники для вызволения многотонного транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004465-bolshegruz-s-opasnym-soderzhimym-ne-mogut-evakuirovat-chetvertye-sutki-na-trasse-v-vko/