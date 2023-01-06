Село близ Астаны осталось без воды из-за аварии на водопроводе
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Жители одного из сел в Акмолинской области пожаловались на то, что в середине зимы их поселок остался без воды. В районном акимате сообщили, что причиной стал порыв центральной трассы водопровода.
Жалобу местных жителей из села Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области разместили в Instagram-паблике zhaloby.astana. Сообщается, что в поселке, который находится всего в 25 километрах от столицы Казахстана, люди остались без воды зимой.
На опубликованном фото можно заметить, как люди набирают воду из передвижной автоцистерны в пластиковые бочки и бутылки.
В комментариях под постом представители акимата Шортандинского района сообщили, что 5 января из за порыва центральной трассы водопровода в селе Бозайгыр была прекращена подача питьевой воды.
На место порыва выехала бригада "Шортанды Су", задействованы 2 единицы техники. Кроме того, был организован подвоз питьевой воды.
Как объяснил аким сельского округа Бозайгыр Бауыржан Шаймурат, во вторник, 3 января, на скважине села Бозайгыр вышел из строя один насос.
"Подача воды для нужд населения осуществлялась одним водяным насосом. 4 января был установлен новый водяной насос. 5 января обнаружены три порыва в селе Бозайгыр, из-за чего упало давление воды и пять улиц остались без подачи воды", – заявил он.
По словам чиновника, два порыва уже устранены работниками ГККП на ПХВ "Шортанды су". Ведутся работы над устранением третьего порыва.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004434-selo-bliz-astany-ostalos-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode/