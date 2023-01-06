Село близ Астаны осталось без воды из-за аварии на водопроводе

Кран. Иллюстративное фото: Tim Graham / Getty Images

Жители одного из сел в Акмолинской области пожаловались на то, что в середине зимы их поселок остался без воды. В районном акимате сообщили, что причиной стал порыв центральной трассы водопровода.

Жалобу местных жителей из села Бозайгыр Шортандинского района Акмолинской области разместили в Instagram-паблике zhaloby.astana. Сообщается, что в поселке, который находится всего в 25 километрах от столицы Казахстана, люди остались без воды зимой.

На опубликованном фото можно заметить, как люди набирают воду из передвижной автоцистерны в пластиковые бочки и бутылки.

В комментариях под постом представители акимата Шортандинского района сообщили, что 5 января из за порыва центральной трассы водопровода в селе Бозайгыр была прекращена подача питьевой воды.

На место порыва выехала бригада "Шортанды Су", задействованы 2 единицы техники. Кроме того, был организован подвоз питьевой воды.

Как объяснил аким сельского округа Бозайгыр Бауыржан Шаймурат, во вторник, 3 января, на скважине села Бозайгыр вышел из строя один насос.

"Подача воды для нужд населения осуществлялась одним водяным насосом. 4 января был установлен новый водяной насос. 5 января обнаружены три порыва в селе Бозайгыр, из-за чего упало давление воды и пять улиц остались без подачи воды", – заявил он.

По словам чиновника, два порыва уже устранены работниками ГККП на ПХВ "Шортанды су". Ведутся работы над устранением третьего порыва.

Село Бозайгыр на карте. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004434-selo-bliz-astany-ostalos-bez-vody-iz-za-avarii-na-vodoprovode/