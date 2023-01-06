18 лавин сошло в горах Алматы. ДЧС обратился к горожанам

Горы. Иллюстративное фото: пресс-служба ДЧС Алматы

Жителей и гостей города Алматы попросили воздержаться от походов в горы в эти дни из-за сохранения лавинной опасности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"За сутки сошло 18 самопроизвольных снежных лавин в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы, общим объемом 29 тысяч куб. метров", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что лавины сошли в труднопроходимую горную местность. Жертв и пострадавших нет. Русла рек и дороги не перекрыты.

При этом на автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставлены блокпосты, дороги к ним закрыты.

Алматинцам настоятельно рекомендуется в это время не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах.

Днем ранее в Восточно-Казахстанской области произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 600 куб.м.

На сайте ДЧС ВКО говорится об основных правилах безопасности, которыми необходимо руководствоваться, чтобы не попасть в снежную лавину:

Ни в коем случае не отправляйтесь в горы в снегопад или сразу после снегопада.

Перед выходом на прогулку в горы узнайте прогноз погоды и получите информацию о возможных местах схода снежных лавин. Выберите свой маршрут так, чтобы избежать этих небезопасных зон.

В любую погоду избегайте лощин. После снегопада по таким местам можно проходить только через 2—3 дня.

Находясь в горах, где может сойти снежная лавина, соблюдайте тишину: громкие звуки могут вызвать ее сход.

Если сход лавины начался довольно высоко, срочно уходите в сторону от ее возможного пути. Можно спрятаться в выемке или за выступом горы.

Ни в коем случае не прячьтесь за деревьями.

Если вы стали свидетелем схода снежной лавины, немедленно сообщите в службу спасения о случившемся по телефону 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004388-18-lavin-soshlo-v-gorah-almaty-dchs-obratilsya-k-gorozhanam/