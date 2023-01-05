Дороги в семи регионах Казахстана остаются закрытыми из-за непогоды

Спецтехника по уборке снега. Иллюстративное фото: facebook.com/kazautozhol

Из-за непогоды утром 5 января 32 участка республиканских автодорог страны остаются закрытыми. На трассах производятся масштабные работы по уборке снега, передает официальный Telegram-канал QazAvtoJol.

Сообщается, что в работах по уборке снега задействованы 500 единиц специальной эксплуатационной техники.

Трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Костанайской и Павлодарской областях.

Наиболее сложная дорожная ситуация сложилась на автодорогах республиканского значения Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. За минувшие сутки в данных регионах из снежного заноса вызволено около 200 машин, спасены 346 людей.

С картой закрытых участков дорог можно ознакомиться на сайте национального дорожного оператора.

Напомним, вчера, 4 января, более тысячи автомобилей скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды. Кроме того, сообщалось, что спасатели ведут поиски пятерых человек, которые потерялись из-за непогоды в трех областях страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004192-dorogi-v-semi-regionah-kazahstana-ostayutsya-zakrytymi-iz-za-nepogody/