Более тысячи автомобилей скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды
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В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения. На блокпостах скопилось более тысячи машин, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.
"Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях).
На блокпостах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.
Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4000 человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО.
Кроме того, силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.
Напомним, в связи с ухудшением погодных условий по стране утром были закрыты 127 участков автомобильных дорог. За сутки эвакуированы почти 700 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004101-bolee-tysyachi-avtomobiley-skopilos-na-dorogah-kazahstana-iz-za-nepogody/