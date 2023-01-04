Более тысячи автомобилей скопилось на дорогах Казахстана из-за непогоды

Автомобили на дорогах Казахстана. Фото: пресс-служба МЧС РК

В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 72 участка автодорог, из них 40 республиканского и 32 областного значения. На блокпостах скопилось более тысячи машин, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

"Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах (Абайской, Акмолинской, Карагандинской, Жамбылской и Жетысуской областях).

На блокпостах скопилось более 1000 единиц автотранспортных средств", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находится в готовности техника для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся 179 человек, из них 16 детей.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более 4000 человек и 1300 единиц техники МЧС, МВД и МИО.

Кроме того, силами Республиканского оперативного-спасательного отряда ведется сопровождение 37 машин из Тургеньского ущелья в город Алматы. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий по стране утром были закрыты 127 участков автомобильных дорог. За сутки эвакуированы почти 700 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004101-bolee-tysyachi-avtomobiley-skopilos-na-dorogah-kazahstana-iz-za-nepogody/