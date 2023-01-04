Летевший из Франкфурта в Астану самолет экстренно сел в Баку

Самолет. Иллюстративное фото: pexels.com

Экстренную посадку в воздушной гавани столицы Азербайджана пришлось сделать рейсу Франкфурт-Алматы-Астана из-за непогоды в казахстанской столице.

В связи с сильным туманом в аэропорту Астаны командир экипажа самолета авиакомпании Lufthansa, выполнявшего рейс DLH-649 Франкфурт-Алматы-Астана, принял решение совершить посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, передает Sputnik Азербайджан со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Борт со 123 пассажирами на борту приземлился в бакинском аэропорту в 06:58 по местному времени (08:58 по времени Астаны).

По решению командира экипажа самолет вылетел в 08:38 (10:38 по времени Астаны) во Франкфурт, пишет издание.

Напомним, сегодня Air Astana предупредила казахстанцев о задержке и отмене некоторых рейсов из-за непогоды. В аэропорту Астаны были задержаны свыше двух десятков рейсов.

Между тем по все стране закрыты больше 120 участков автомобильных дорог, с заметенных снегом трасс эвакуированы сотни человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004077-letevshiy-iz-frankfurta-v-astanu-samolet-ekstrenno-sel-v-baku/