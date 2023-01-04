Спасатели обратились к алматинцам из-за возможного схода лавин

Лавина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы из-за возможного схода лавин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Отмечается, что для обеспечения безопасности населения дороги и различные маршруты на Большое Алматинское озеро и курорт "Шымбулак" закрыты. Выставлены блокпосты.

"Уважаемые жители и гости города Алматы! В связи с выпадением значительных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в горах Алматы (в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы) возможны сходы снежных лавин", - говорится в сообщении.

Департамент по ЧС и Казселезащита рекомендуют в эти дни не посещать горную местность, остерегаться крутых заснеженных склонов, не выходить за пределы ограждений на горнолыжных курортах.

Как отметили в ведомстве, по Алматинскому региону имеются 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей и туристов города представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медео", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.

Напомним, что сегодня в Алматы прошел снегопад. В акимате города показали, как коммунальные службы боролись с его последствиями

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004074-spasateli-obratilis-k-almatintsam-iz-za-vozmozhnogo-shoda-lavin/