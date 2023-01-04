127 участков автодорог в Казахстане закрыли из-за непогоды. Эвакуированы сотни человек

Эвакуация жителей. Фото: gov.kz

127 участков автомобильных дорог по стране были закрыты в связи с ухудшением погодных условий. За сутки эвакуированы почти 700 человек, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

"В связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость, гололед) закрыты 127 участков автодорог, из них 49 республиканского и 78 областного значения.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогичные штабы действуют в регионах", - гласит сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что на блокпостах скопилось 600 единиц автотранспортных средств.

При этом за сутки спасательные подразделения эвакуировали 691 человек, включая 137 детей в Жамбылской, Туркестанской, Костанайской, Карагандинской и Абайской областях. 145 единиц техники было отбуксировано.

"Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 838 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 87 единиц техники", - говорится в публикации.

В четырех областях в пунктах временного обогрева находятся 420 человек, из них 69 - дети.

"В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 SMS-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения "Дармен" направлено 71 уведомление.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано порядка 1000 человек и почти 600 единиц техники МЧС, МИО и МВД. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна", - резюмировали в МЧС.

Ниже приведен скриншот карты с официального сайта Ситуационного центра "КазАвтоЖол" по текущей ситуации на автомобильных дорогах в Казахстане. Красными линиями обозначены участки, где движение ограничено для всех видов транспорта.

Карта. Скриншот: ru.qaj.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004021-127-uchastkov-avtodorog-v-kazahstane-zakryli-iz-za-nepogody-evakuirovany-sotni-chelovek/