Повреждение на водопроводе произошло в Экибастузе

Поврежденный водопровод. Фото с места событий: акимат Павлодарской области

Очередная коммунальная авария произошла в Экибастузе - в городе был поврежден технический водопровод, сообщается в официальном аккаунте акимата Павлодарской области в Facebook.

Поломка произошла в ходе ремонтных работ.

"Сегодня при проведении ремонтных работ ГКП "Горводоканал" города Экибастуза был поврежден технический водопровод d500 мм, предназначенный для ТЭЦ. С системой обеспечения города питьевой водой данное повреждение не связано", - говорится в сообщении акимата региона.

Как подчеркнули в ведомстве, по состоянию на 22:11 пятницы, 30 декабря, ТЭЦ работает в штатном режиме, запас воды на ТЭЦ достаточен для бесперебойной работы.

Отмечается, что на месте аварии работают специалисты ГКП "Горводоканал", планируемое время устранения повреждения - до 01.00 часов 31 декабря.

На месте аварии в городе Экибастузе находятся аким области Асаин Байханов, его первый заместитель Хасар Хабылбеков, аким города Экибастуза Аян Бейсекин, начальник ДЧС Павлодарской области Жасулан Джумашев.

Напомним, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС. При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003833-povrezhdenie-na-vodoprovode-proizoshlo-v-ekibastuze/