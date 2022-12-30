Штормовое предупреждение объявили на большей части Казахстана перед Новым годом

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики предупредили казахстанцев об ухудшении погодных условий в последний день 2022 года. Штормовое предупреждение опубликовано на официальном сайте РГП "Казгидромет".

31 декабря на западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель. Ветер южный, юго-западный днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

В последний день уходящего года на севере, западе и в центре Восточно-Казахстанской области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-восточный, днем на севере, западе, в центре области 15-20 м/с.

Завтра на севере, западе, горных районах Жетысуской области ожидаются туман и гололед.

31 декабря ночью и утром на севере, в центре Кызылординской области возможен туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, ночью и утром в центре области 15-20 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Алматинской области завтра ожидаются туман, гололед.

В Алматы 31 декабря ночью и утром пообещали туман, гололед.

В горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области ожидаются туман, гололед. Ветер западный, юго-западный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области в последний день года выпадет снег. На севере, востоке области ожидается низовая метель.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед.

В Западно-Казахстанской области на севере, востоке прогнозируют гололед и туман.

Ночью 31 декабря на большей части Костанайской области ожидается снег. На юге области - низовая метель. На севере области - туман.

На севере, западе Улытауской области 31 декабря будет гололед, низовая метель.

31 декабря ночью на юго-востоке Карагандинской области ожидается туман. На севере, в центре области - низовая метель, на юге области, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003828-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-na-bolshey-chasti-kazahstana-pered-novym-godom/