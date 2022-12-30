Алкоголь под видом Coca-Cola пытались пронести в колонию в Восточном Казахстане

Изъятая бутылка. Фото: ДП Абайской области

Сотрудники учреждения №20 ДУИС по Абайской области обнаружили, что в колонию строгого режима пытались пронести алкоголь в бутылке из-под напитка Coca-Cola, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального ДП.

Сотрудники учреждения №20 ДУИС по области Абай предотвратили попытку проноса на территорию колонии запрещенного предмета.

В ходе досмотра прибывшего на краткосрочное свидание жителя столицы была изъята жидкость под видом Coca-Cola со специфическим запахом.

"В настоящее время составлен протокол по статье 481 КоАП РК (Передача лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях, запрещенных веществ, изделий и предметов – прим. ред.)", – пояснили сотрудники оперативного отдела.

Изъятая бутылка. Фото: ДП Абайской области

Отметим, что статья 481 Кодекса об административных правонарушениях РК устанавливает наказание за скрытую от досмотра передачу или попытку передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях УИС или специальных учреждениях, алкогольных напитков, лекарственных и других веществ, обладающих одурманивающим действием, денег, продуктов питания, изделий и других предметов, запрещенных к хранению и использованию в этих учреждениях.

Такое правонарушение влечет предупреждение или штраф в размере 10 МРП (30 630 тенге), с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

При этом действия, предусмотренные частью первой этой статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф в размере 20 МРП (61 180 тенге) либо административный арест на срок до 30 суток, с конфискацией предмета, явившегося орудием либо предметом совершения административного правонарушения.

Как подчеркнули полицейские, сейчас по данному факту проводится проверка, а изъятое вещество направлено на экспертизу.

Жителю столицы грозит административная ответственность и штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003825-alkogol-pod-vidom-coca-cola-pytalis-pronesti-v-koloniyu-v-vostochnom-kazahstane/