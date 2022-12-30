Суд частично удовлетворил иск "Яндекс.Такси" против АЗРК

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

Ранее департамент Агентства по защите и развитию конкуренции РК начал расследование в отношении ТОО "Яндекс.Такси", подозревая их в завышении цен. Позже "Яндекс" обратился в суд, желая оспорить действия АЗРК, сообщается на официальной странице алматинского суда в Facebook.

Как сообщили представители суда, 22 июня 2022 года приказом Департамента АЗРК РК по городу Алматы в отношении ТОО "Яндекс.Такси" инициировано расследование на предмет нарушений законодательства в области защиты конкуренции.

Позже агрегатор такси обратился в суд с иском к указанному ведомству, а также к АЗРК РК об оспаривании действий и приказа о проведении расследования.

Отмечается, что уполномоченным органом был определен проверяемый период с 1 августа 2021 года по 19 сентября 2022 года.

"Согласно требованиям статьи 218 Предпринимательского кодекса РК, до проведения расследования антимонопольный орган проводит анализ состояния конкуренции на товарных рынках с целью выявления доминирующего или монопольного положения субъекта рынка", – подчеркнули представители суда.

При этом в суде было установлено, что уполномоченным органом проводился анализ состояния конкуренции на товарных рынках лишь за 2020 и 2021 годы.

"Специализированый межрайонный административный суд города Алматы принял во внимание факт отсутствия анализа состояния конкуренции на товарных рынках за 2022 год и частично удовлетворил административный иск, признав незаконным оспариваемый приказ в части проверяемого периода за 2022 год", – говорится в сообщении.

Тем не менее в пресс-службе "Яндекса" сообщили, что считают начало расследования незаконным.

"Cуд поддержал нашу позицию и признал незаконным проведение расследования ДАЗРК в отношении большей части периода. Вместе с тем, мы считаем начало расследования в целом незаконным и будем последовательно отстаивать эту позицию в вышестоящих инстанциях", – заявили представители компании.

В то же время представители АЗРК на официальном сайте ведомства сообщили, что расследование будет продолжено, когда уполномоченный орган проведет соответствующий анализ.

"Судом при разъяснении своего решения отмечено, что признаки нарушения законодательства со стороны "Яндекс.Такси" нашли свое подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа.

В связи с чем расследование антимонопольным органом будет продолжено. На сегодняшний день АЗРК анализируются действия "Яндекс.Такси" на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году.

При этом необходимо напомнить, что основанием для начала расследования в отношении "Яндекс.Такси" послужили многочисленные жалобы со стороны клиентов на высокие цены и водителей ввиду несогласия с высокой комиссией, установленной "Яндекс.Такси", – отметили в ведомстве.

По данным АЗРК, доля "Яндекс.Такси" по городу Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. По Астане в 2020 году их доля составила 60,7%, а в 2021 году – 67,3%.

Отметим, что сервис "Яндекс.Такси" пришел в Казахстан летом 2016 года. "Яндекс.Такси" стал доступен для пользователей из Алматы с 28 июля 2016 года, пишет издание vc.ru.

В августе 2020 года, приложение "Яндекс Go" заменило "Яндекс.Такси", так как помимо вызова такси у него появились и другие функции, говорится на сайте компании.

Напомним, в феврале сообщалось, что компанию "Яндекс.Такси" оштрафовали за отказ в предоставлении информации.

Также мы рассказывали, в какие моменты "Яндекс.Такси" может повышать цены в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003789-sud-chastichno-udovletvoril-isk-yandekstaksi-protiv-azrk/