Плюсовая температура ожидается в двух мегаполисах Казахстана в канун Нового года

Новогодняя елка. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики рассказали о погоде на 31 декабря в Астане, Алматы и Шымкенте. В двух мегаполисах ожидается плюсовая температура. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в преддверии Нового года ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха днем в районе -3...-5 градусов. Скорость ветра: ночью 3-8, днем 9-14 метров в секунду.

В Алматы 31 декабря синоптики прогнозируют переменную облачность. Дневная температура на улице ожидается до +1...+3 градусов. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте в субботу специалисты обещают дождь со снегом. Температура воздуха днем до +1...+3 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Напомним, днем ранее в Астане синоптики также прогнозировали снег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003775-plyusovaya-temperatura-ozhidaetsya-v-dvuh-megapolisah-kazahstana-v-kanun-novogo-goda/