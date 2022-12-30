Снег пообещали в двух мегаполисах Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Сегодня, 30 декабря, в Астане и Алматы пообещали снег, а в Шымкенте будет плюсовая температура - актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня возможен снег, однако ожидаются прояснения. Температура воздуха днем будет находиться на уровне -6…-8 градусов. Скорость ветра в столице составит 2-7 м/с.

В Алматы в последнюю пятницу 2022 года пообещали снег. Днем столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов. При этом погода будет практически безветренной – 0-5 м/с.

Жителей Шымкента же ждет погода без осадков, возможна переменная облачность. Днем столбики термометров покажут +5…+7 градусов. Скорость ветра сегодня составит 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003701-sneg-poobeschali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/