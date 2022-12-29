На казахстанско-китайской границе временно не будут пропускать автомобили

Грузовики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Автомобильные пункты пропуска, функционирующие на казахстанско-китайской границе, временно перестанут работать 1 и 2 января следующего года, сообщает Комитет госдоходов при Минфине в своем официальном Telegram-канале.

"1 и 2 января 2023 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по соглашению между правительствами Казахстана и Китая о пунктах пропуска, в связи с праздничными днями, в период с 1 по 2 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автопунктах пропуска на границе осуществляться не будет.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

"Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", – гласит сообщение.

Напомним, что автомобильные пункты пропуска также не работали 16 и 17 декабря в связи с празднованием Дня независимости РК.

Согласно статье 4 Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска через казахстанско-китайскую государственную границу, опубликованного на сайте ИПС "Адилет":

Пункты пропуска закрываются в установленные в соответствии с законодательствами государств сторон следующие праздничные дни:

с казахстанской стороны: Новый год (1-2 января), Международный женский день (8 марта), Наурыз (21-23 марта), День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая), День Победы (9 мая), День столицы (6 июля), День Конституции РК (30 августа), День Независимости (16-17 декабря);

Новый год (1-2 января), Международный женский день (8 марта), Наурыз (21-23 марта), День единства народа Казахстана (1 мая), День защитника Отечества (7 мая), День Победы (9 мая), День столицы (6 июля), День Конституции РК (30 августа), День Независимости (16-17 декабря); с китайской стороны: Новый Год (1 января), Праздник Весны (канун нового года по лунному календарю, первый и второй день нового года по лунному календарю), Праздник Цинмин поминовения усопших (по лунному календарю), Международный день солидарности трудящихся (1 мая), Праздник Дуань У (пятое число пятого месяца по лунному календарю), Праздник середины осени (пятнадцатое число восьмого месяца по лунному календарю), День образования КНР (1-3 октября).

При этом автомобильные пункты пропуска открыты шесть дней в неделю с понедельника по субботу. Часы работы: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по времени Астаны. А по времени Пекина - с 10:00 до 14:00, с 15:00 до 19:00.

В пункте пропуска "Хоргос" (Республика Казахстан) - "Хоргос" (КНР), временно определены иные периоды и часы работы.

"В случае необходимости, компетентные органы сторон, уполномоченные на это своими сторонами, могут согласовывать другие периоды и часы работы пунктов пропуска, которые утверждаются сторонами и вводятся в действие после обмена соответствующими уведомлениями по дипломатическим каналам", - говорится в документе.

Железнодорожные пункты пропуска открыты в круглогодичном и круглосуточном режиме.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003673-na-kazahstansko-kitayskoy-granitse-vremenno-ne-budut-propuskat-avtomobili/