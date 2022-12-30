Более 50 млн тенге должен отдать 17-летний мальчик из Уральска за лечение в Турции

Нурхат с мамой. Фото: из личного архива

17-летний Нурхат из Уральска серьезно болен – более полугода назад ему поставили диагноз "острый лимфобластный лейкоз". Мальчику провели операцию по пересадке костного мозга в клинике в Стамбуле. Сейчас перед клиникой образовался внушительный долг, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурхат – один из троих детей в семье. Когда ему поставили диагноз в мае 2022 года, мальчика сразу положили в больницу. 6 мая родителям заявили, что очаг заражения – большой, и есть угроза жизни.

Уже на следующий день Нурхата отправили в Турцию, где его экстренно госпитализировали в клинику Medipol Mega в Стамбуле, так как у подростка открылось сильное кровотечение из носа.

"После завершения курса лечения был проведен большой консилиум докторов. Они решили, что нужно сделать трансплантацию костного мозга. По совместимости родственный донор не подошел, начались поиски другого.

Донора нашли, но клиника попросила оплатить 50% стоимости операции, а у нас было только 10 млн тенге, собранных родственниками и близкими людьми.

Лечение продолжалось: Нурхат получил крайнюю высокодозную химию, после восстановления его начали готовить к операции, затем уже перевели в стерильный бокс.

Клиника пошла нам навстречу, и мы внесли всю сумму, что собрали неравнодушные люди, для проведения операции по пересадке. 21 ноября Нурхату сделали пересадку, и сейчас ему предстоит долгая реабилитация и восстановление, чтобы клетки прижились в организме", – говорит мама, Жанаргуль Туктубаева.

Вера в выздоровление ни на минуту не покидает Нурхата, его спортивные навыки и терпение помогают перетерпеть боль. Подростку, по словам мамы, быстро пришлось повзрослеть.

За проведенное лечение и операцию выставлен огромный долг – 116 200 долларов (порядка 54,6 млн тенге). Если долг не оплатить, то лечение прекратится, а этого нельзя допустить.

"Я очень прошу помочь нашей семье, не оставить нас один на один с этим страшным недугом, прошу всех неравнодушных казахстанцев услышать призыв о помощи в сборе средств для будущего чемпиона нашей страны, для ребенка, который очень хочет жить и быть здоровым", – заключила мама.

Реквизиты:

Halyk: 4405 6398 6375 4311

Kaspi: 4400 4301 7003 3721

Карта Halyk привязана к номеру: +7 771 597 14 44

Туктубаева Жанаргуль (мама)

Карта Kaspi привязана к номеру Нурхата: +7 705 433 15 62 Нұрхат Қ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003401-17-letniy-malchik-iz-uralska-dolzhen-zaplatit-bolee-50-mln-tenge-za-lechenie-v-turtsii/