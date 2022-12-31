Герои среди нас: истории казахстанцев, которые спасли жизни других людей в 2022 году

Спасение. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие из нас любят фильмы и книги о супергероях, которые спасают мир и других людей. Но мы часто забываем о том, что истинные герои живут среди нас. Их подвиги более впечатляющие, ведь опасность, которая подстерегала их, была настоящей, а действовали они по зову сердца, передает корреспондент NUR.KZ.

Сейчас, когда люди сокрушаются о том, что мир становится все более страшным и жестоким, мы предлагаем вспомнить, что в нем есть место хорошему и есть люди, кто самоотверженно, ни на минуту не задумываясь о рисках, бросается спасать чужую жизнь, порой жертвуя собственной.

Спасли тонущую девочку из арыка с талой водой

31 марта в Актобе 12-летняя девочка упала в арык с талой водой. Ее стало засасывать в трубу, она едва не захлебнулась. К счастью, сотрудники фитнес-центра и охранник жилого комплекса вытащили ребенка. Течение было довольно сильным - даже физически сильные мужчины с трудом вытащили ее.

Спасение школьницы в Актобе. Фото: diapazon.kz

Они спасли девочку, отвели ее в помещение, чтобы она могла принять горячий душ, переодеться в сухую одежду и выпить горячего чаю. Через пять минут приехала "скорая".

В ДЧС региона назвали имена спасителей ребенка. Это тренеры фитнес-клуба Алексей Ступенко, Альберт Дедусев, Евгений Зелевский, Юрий Лысенко и охранник ЖК "Арбат" Ерболат Кульжигитов. В ведомстве добавили, что их обязательно наградят за поступок.

Спас девочку с восьмого этажа, рискуя жизнью

11 мая в Астане 37-летний Сабит Шонтакбаев, рискуя собственной жизнью, спас 3-летнюю девочку. Малышка едва не выпала из окна на восьмом этаже. Девочка осталась дома одна, чуть не упала с карниза.

Сабит Шонтакбаев. Фото: instagram.com/sg_fund

Сабит Шонтакбаев, живущий в том же доме, шел на работу и увидел, что во дворе толпятся люди, а на окне буквально висит ребенок. Он бросился в подъезд, поднялся на седьмой этаж к соседям и, взобравшись на окно, потянулся к девочке. Он поймал ее на лету. Мужчине помогал его друг. После чудесного спасения обоим парням подарили по квартире.

Рыбак спас тонущих детей

13 июля Андрей Карандашов из Павлодарской области спас троих тонущих детей. Мужчина рыбачил на Иртыше, когда увидел, что трое детей тонут. Как оказалось, все дети из одной семьи. Старший стал прыгать в воду и упал, а когда двое младших близнецов увидели, что брат в беде, то кинулись ему помогать, но едва не утонули сами.

Андрей Карандашов. Фото: Telegram/baspasozpvl

Благо, Андрей увидел, что малышам грозит беда и бросился в реку. Ему удалось спасти всех троих. Аким Павлодарской области вручил мужчине ключи от квартиры в награду за его героический поступок.

17-летнй подросток спас ребенка от падения из окна

14 июля в одном из столичных ЖК ребенок чуть не выпал из окна. К счастью, его спас 17-летний подросток - парень из многодетной семьи Есдаулет Даутбеков. Он является выпускником одной из школ Астаны.

Асхат Аймагамбетов наградил Есдаулета Даутбекова: Министерство просвещения РК

Кадры спасения ребенка разлетелись в популярных пабликах в Instagram, а глава Минпросвещения Асхат Аймагамбетов вручил юноше памятные подарки и благодарственное письмо.

Парень спас ребенка с высоты седьмого этажа

21 июля этого года во дворе одной из многоэтажек Алматы произошел инцидент - двухлетний ребенок едва не упал с высоты седьмого этажа. Как оказалось, в ограждении незадымляемой пожарной лестницы застрял мальчик. Рядом проходил гуляющий с внуком пенсионер, который стал звать на помощь.

Махмуд Ерасыл Архатулы. Фото: instagram.com/almaty_tjd

Поблизости оказались молодые люди, один из которых бросился на помощь. Он успел схватить мальчика, державшегося уже из последних сил за решетки, и передал его маме. Спасителем оказался 19-летний студент физкультурного факультета КазНПУ имени Абая Махмуд Ерасыл Архатулы.

Мужчина спас девочек в море

Летом многие люди отдыхают на водоемах, не думая о том, какая опасность может грозить им самим и их близким. Так, 21 августа на территории базы отдыха в Актау произошел инцидент - две девочки 12 и 13 лет решили покататься на сапборде у кромки берега. Однако в этот момент подул ветер и начал уносить детей в море.

Иллюстративное фото: Three Images/Getty Images

Мать одной из девочек побежала к воде и начала отчаянно просить о помощи. К счастью, на помощь пришел мужчина, который бросился в воду и нагнал сапборд, спася таким образом девочек. После мужчина исчез. Известно лишь то, что его зовут Александр, а от предложенного вознаграждения он отказался.

Спас дедушку из пожара

Пожар - страшная стихия, которая может не только лишить имущества, но и унести жизни. К сожалению, так случилось в Алматы 2 октября, где в горящем частном доме погибли два человека. Однако удалось спасти дедушку, который находился в доме.

Бектемир Кауынбаев. Фото: ДП Алматы

Сделал это полицейский Бектемир Кауынбаев, который разбудил жильцов соседнего дома, попросил их отойти на безопасное расстояние, а сам через соседний двор попал во двор горящего жилища.

Полицейский, разбив окно в доме, попал внутрь, через окно ему удалось вынести дедушку на улицу. Сотрудник органов передал пенсионера медикам.

Спас семью ценой собственной жизни

16 ноября в одной из многоэтажек Астаны загорелась квартира. В ней находилась семья, приехавший на вызов пожарный, чтобы проникнуть в окно пылающей квартиры, снял боевую одежду и в одном камуфляже и маске пошел сквозь горящие комнаты.

Аскар Забикулин. Фото: пресс-служба акимата Астаны

Аскар Забикулин вынес из огня бабушку с внучкой, а затем спас десятилетнего мальчика из соседней квартиры. Сам спасатель получил 80% ожогов тела и впоследствии скончался, проведя 4 дня в реанимации. У него остались жена и двое детей.

Посмертно его удостоили премии "Алтын Адам" в номинации "Герой года", а его семье подарили квартиру.

Спасли людей из затонувшего авто

28 ноября двое жителей Бухар-Жырауского района Карагандинской области спасли из затонувшего автомобиля 4 человек. Среди них - двое детей. Как оказалось, машина, в которой ехали люди, ушла под лед на реке Нура.

Оразалы Асылханов. Фото: из семейного архива

Один из героев, 21-летний Оразалы Асылханов, вместе с беременной невестой вызвал такси, чтобы доехать до Темиртау. По дороге водитель взял еще одну попутчицу с двумя малолетними детьми. Он решил сократить путь и проехать по покрытой льдом реке. Однако лед оказался недостаточно крепким и машина быстро начала уходить под воду.

Оразалы стал вытаскивать людей из тонущего авто, а еще один подоспевший на помощь мужчина, Думан Какенов, стал оказывать первую помощь годовалому малышу. Оказалось, что Оразалы Асылханов не в первый раз помогает людям - ранее он спас троих девочек из реки Нура.

Мальчик спас детей, провалившихся в воду

3 декабря в Атырау произошел страшный случай - двое детей играли на льду, который внезапно треснул, а малыши оказались в воде. На помощь им пришел маленький мальчик. Им оказался восьмилетний Динмухаммед Жанбырбай, который сразу бросился к образовавшейся проруби и вытащил детей из воды.

Ребенок признался, что его единственной мыслью было спасти малышей, ведь течение в том месте сильное. Прибывшие на место полицейские оказали детям помощь и передали их родителям, напомнив о том, что передвигаться по тонкому льду опасно.

Это - далеко не все истории и примеры настоящей самоотверженности и отваги, когда герои, не думая о себе, ни на минуту не сомневаясь и не испытывая страх, спасают тех, кто остро нуждается в помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003374-geroi-sredi-nas-istorii-kazahstantsev-kotorye-spasli-zhizni-drugih-lyudey-v-2022-godu/