Новость о живущем в палатке на улице Алматы студенте назвали фейком

Палатка в Алматы. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Интернете распространился видеоролик, на котором запечатлена палатка, расположенная на пересечении двух оживленных улиц в Алматы. В одном из популярных Telegram-каналов сообщалось, что ее якобы разбил студент, вынужденный так поступить из-за высоких цен на арендное жилье.

В посте Telegram-канала EGov.Press рассказали, что видео им прислали с сообщением, что палатку разбил студент, который не смог позволить себе снимать в Алматы жилье.

"Город Алматы. Прислали видео с сообщением, что на пересечении улиц Абая и Сейфуллина студент поставил себе палатку из-за высокой цены на съемные квартиры", - гласит сообщение.

На кадрах действительно видна палатка, а внутри нее сидит человек.

Позже выяснилось, что палатка на самом деле принадлежит компании "Бителеком", передает StopFake.

"Сотрудники фирмы установили ее для того, чтобы им было удобнее проводить работы по прокладке кабеля в существующей телефонной канализации", - гласит сообщение.

Следом на сайте опубликовали видео, снятое полицейскими. На этих кадрах внутри палатки сидит сотрудник компании, который показывает как разрешение на проведение работ, так и собственные документы.

Напомним, в начале октября в Сети появились видео, на которых группа молодых ребят вместе с вещами ночевали на улице в одном из городов Казахстана, во дворе одного из домов. На произошедшее обратили внимание в Министерстве науки и высшего образования.

В начале сентября в Алматы открыли круглосуточный штаб для студентов, оставшихся без жилья.

Стоимость арендного жилья в Казахстане резко подскочила после 21 сентября, когда президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Многие россияне стали массово покидать страну. И некоторые из них решили переехать в Казахстан.

Тогда отмечалось, что цены на аренду жилья стали в несколько раз выше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003279-novost-o-zhivuschem-v-palatke-na-ulitse-almaty-studente-nazvali-feykom/