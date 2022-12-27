Казахстанская компания купит один из торговых центров в Москве

ТЦ "Метрополис" в Москве. Фото: metropolis.moscow

Представители Федеральной антимонопольной службы России в своем официальном Telegram-канале сообщили, что ведомство разрешило казахстанской компании "М Холдинг Лтд." выкупить торговый центр "Метрополис" в Москве.

"ФАС удовлетворила ходатайство компании "М Холдинг Лтд." о приобретении торгового центра "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве", – говорится в сообщении российского антимонопольного ведомства.

По мнению Федеральной антимонопольной службы РФ, сделка не повлияет на состояние конкуренции на рынке аренды коммерческой недвижимости.

Отмечается, что "М Холдинг Лтд." – компания из Казахстана, которая ведет холдинговую деятельность.

Как сообщается на сайте самого ТЦ, он находится в 9 километрах от центра Москвы. Здесь насчитывается более 360 различных магазинов и ресторанов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003204-kazahstanskaya-kompaniya-kupit-odin-iz-torgovyh-tsentrov-v-moskve/