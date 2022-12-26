Использующий смартфон за рулем водитель автобуса попал на видео в Алматы

Водитель автобуса. Кадр из видео: instagram.com/krispi_almaty

В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автобуса во время езды использует смартфон. В Департаменте полиции города Алматы прокомментировали данный ролик, сообщив, что водитель автобуса будет привлечен к ответственности.

В Instagram-паблике Krispi_almaty опубликовано видео, на котором водитель автобуса держит смартфон в руке во время движения транспорта. Ролик записал пассажир автобусного маршрута №86 в Алматы.

"Всю дорогу ехал не по своей полосе, отвлекаясь на телефон, создавал аварийные ситуации", – говорится в подписи к видео.

В ДП южной столицы сообщили корреспонденту NUR.KZ, что управлением местной полицейской службы в рамках реагирования на сигнал, появившийся в социальных сетях, проводятся проверочные мероприятия.

"Водитель автобуса непременно будет установлен и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством РК. Кроме того, обращаем внимание, что такие действия, вопиющие нарушения ПДД, непозволительны", – рассказали в пресс-службе департамента.

Ранее мы писали, что в воскресенье, 25 декабря, на проспекте Абая в Алматы произошло столкновение автобуса и инкассаторской машины. В результате ДТП пострадал водитель инкассаторской автомашины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003094-ispolzuyuschiy-smartfon-za-rulem-voditel-avtobusa-popal-na-video-v-almaty/