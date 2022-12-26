Школьник взорвал петарду в фойе школы в Астане

Петарда. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге МВД сообщили о случае поджигания петарды в столичной школе: пятиклассник купил петарду в ближайшем торговом доме, а затем взорвал ее прямо в фойе учебного заведения, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД сообщили, что провели около 400 рейдов по проверке мест продажи пиротехнических изделий - выявлено 75 фактов незаконной реализации, изъято 1850 штук несертифицированной пиротехнической продукции.

Для выявления незаконной торговли полиция также проверяет соцсети и приложение карт - к примеру, 2GIS, где было найдено объявление о продаже пиротехники с доставкой. При проверке у продавца изъяли 183 несертифицированных изделия, его оштрафовали.

Также в МВД рассказали о запуске петарды учеником гимназии №77 в Астане прямо в здании учебного заведения.

"20 декабря учащийся 5-го класса школы гимназии №77 Астаны в фойе школы взорвал петарду. Сотрудниками полиции в ходе беседы с несовершеннолетним в присутствии педагогов школы установлено, что петарду он приобрел в одном из бутиков торгового дома, расположенного вблизи школы, и указал реализатора товара", – сообщил старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Амиржан Байгошев.

В результате проверки в бутике у продавца нашли несертифицированную пиротехнику в количестве 10 коробок, в отношении продавца составили протокол и выписали штраф. А в школе провели профилактическую беседу с учащимися.

Также незаконно продавали пиротехнику на прилегающей территории ТД "Астыкжан" в Астане - на нарушителей полицейские вышли 25 декабря. Продукцию в количестве 97 штук изъяли, составили протокол и наложили штраф.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003032-shkolnik-vzorval-petardu-v-foye-shkoly-v-astane/