Всего одна семья живет в селе в ЗКО (видео)

Село Кожевниково. Кадр из видео: 24.kz

В Западно-Казахстанской области 49 населенных пунктов подлежат упразднению, потому что не соответствуют статусу села. В них проживает менее 50 человек, передает "Хабар 24".

За последние 10 лет в ЗКО расформировано 60 населенных пунктов. Например, в селе Кожевниково в районе Байтерек осталась всего лишь одна семья.

Старожилы говорят, что раньше здесь насчитывалось около 150 дворов. Но со временем населенный пункт опустел. Жители разъехались, кто-то разобрал свои дома, но многие их попросту бросили.

Единственные жители села - семья Агафоновых. Найти их дом среди разрушенных не составило труда, привел к нему печной дым.

Виктору Агафонову 68 лет. Он родился и вырос в Кожевниково. Работал в совхозе трактористом. Здесь же создал семью, вырастил детей. Сыновья сейчас работают у местных фермеров. Супруга умерла два года назад. С тех пор заботы по домашнему хозяйству на мужчине.

Говорит, что воду берет из колодца, ходит к которому каждый день.

"Поселок большой был. И клуб, и школа была. Школу закрыли, молодежь начала разъезжаться. Когда совхоз развалился, пожилые многие в Жданов переехали", - рассказывает Виктор Агафонов.

Отмечает, что сам не уехал, потому что здесь родился.

"Отец, ветеран войны, говорил: я здесь родился, я здесь и помру. И я также. Уехать можно, но куда? Денег-то нет. Этот дом кто у меня купит?" - задается вопросом пенсионер.

Зимой тяжелее всего: нужно запасаться дровами, да и дороги не чистят. Впрочем, не доберешься сюда и в другое время года. Единственная связь с окружающим миром - стационарный телефон. Если ситуация в течение трех лет не изменится, то село будет упразднено.

Такая же судьба, возможно, ожидает еще 49 населенных пунктов с населением меньше 50 человек.

"По истечении трех лет местные исполнительные органы района должны принять решение: или упразднить несоответствующие села, или принять решение по расширению, изменению административной подчиненности, по укрупнению, или должны в населенных пунктах, где проживает менее 50 человек, принять меры по росту населения", - объяснила руководитель отдела Управления стратегии и экономического развития ЗКО Райса Еркегалиева.

По информации ведомства, сельчане покидают родные края из-за низких доходов или отсутствия стабильной работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003016-vsego-odna-semya-zhivet-v-sele-v-zko-video/