Мемориальную доску в честь Кара Майора установили в Алматы

Мемориал. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

В Алматы почтили память легендарного Кара Майора – на стене дома, где жил герой войны в Афганистане Борис Керимбаев, военнослужащие установили мемориальную доску, сообщается на официальном сайте Министерства обороны РК.

Доску установили военнослужащие десантно-штурмовых войск и 177-го отряда специального назначения, уточнили в ведомстве.

Отдать дань памяти собрались родные и близкие Бориса Керимбаева, командование и личный состав десантно-штурмовых войск, подразделения специального назначения, где он был первым командиром, курсанты Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи.

Мемориальная доска. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Почтить память Кара Майора собрались ветераны войны в Афганистане и воспитанники республиканского движения "Жас сарбаз", а также военно-патриотического клуба имени Кара Майора.

Отмечается, что специально на это мероприятие приехал из Узбекистана ветеран войны в Афганистане, командир первого "мусульманского батальона" полковник Хабибджан Холбаев, участник штурма дворца Амина в 1979 году.

Митинг открыл командующий десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев. Он рассказал о жизненном и военном пути Кара Майора, его заслугах и бесценном военном опыте, которым Борис Керимбаев щедро делился с молодым поколением военнослужащих.

Мемориальная доска. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

"Открывая эту мемориальную доску, я хочу сказать, что в каждой бригаде и каждом полку Десантно-штурмовых войск создан уголок памяти Кара Майора. Когда приходят служить молодые солдаты, их первым делом знакомят с его доблестным военным и жизненным путем", – отметил генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Алмаз Джумакеев. Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Мероприятие завершилось возложением цветов и торжественным прохождением маршем под звуки военного оркестра.

Легендой Борис Керимбаев прослыл в ходе афганской кампании. В командировке в Афганистане он находился с 1981 по 1983 годы. Почти на протяжении года его "второй мусульманский батальон" вел ожесточенные бои с превосходящими силами моджахедов, удерживая стратегически важное Панджшерское ущелье.

В результате успешных действий 177 отряда моджахеды были вынуждены прекратить боевые действия и заключить перемирие на этом важнейшем направлении.

Легендарный Кара Майор ушел из жизни 12 февраля 2019 года на 72-м году жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002983-memorialnuyu-dosku-v-chest-kara-mayora-ustanovili-v-almaty/