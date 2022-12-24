"Взял 100 тысяч, а оказался должен 3 млн тенге": казахстанец попал в запутанную историю

Парень. Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Аксу Павлодарской области оказался в долговой яме после того, как через суд его обязали выплачивать 3 млн тенге долга по расписке, которую он сам же и написал. При этом его мать уверяет, что сын брал лишь 100 тысяч тенге, но по условиям вписать должен был сумму в десятки раз больше, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Натальи Савченко, в 2017 году ее сын учился в российском университете. Срочно потребовались деньги, чтобы выехать за пределы Казахстана, а потому житель Аксу через знакомых обратился к мужчине, который давал средства в долг под проценты.

Мать парня уверяет, что взял он 100 тысяч тенге под 10%, но в расписке его попросили указать сумму в 3 млн тенге.

"Спустя два месяца этот человек пишет целую петицию в городской суд. Берет эту расписку, не предупреждает. Говорит, что телефон сына потерял. И уже с первой зарплаты стали удерживать деньги у моего сына. Не было ни извещения, в суд нас не приглашали. По упрощенной форме все сделали", - говорит жительница Аксу Наталья Савченко.

Узнав о долгах сына, женщина наняла юриста, который якобы через прокуратуру выяснил, что в суд мужчина, дающий в долг, обращается регулярно с 2014 года.

"Оказалось, что у нас из-за таких расписок попали 70 человек. В общей сумме на 2020 год взыскано 202 млн тенге. Плюс еще за прошедший год, мы посчитали, было истребовано по суду в пользу истца еще 40 миллионов", - говорит Наталья Савченко.

По словам женщины, на протяжении двух лет она пытается добиться тщательного расследования уголовного дела. Уверена, что ежегодно давать в долг людям по 40-50 миллионов тенге обычный житель Аксу точно не в состоянии.

Ситуацию прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"В полиции по заявлениям жителей Аксу начато досудебное расследование по ст.190 УК РК (Мошенничество). В настоящее время по делу проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002896-vzyal-100-tysyach-a-okazalsya-dolzhen-3-mln-tenge-kazahstanets-popal-v-zaputannuyu-istoriyu/