Птичий грипп обнаружили у мертвых лебедей в Мангистауской области

Мертвый лебедь. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

В начале недели сообщалось, что на озере Караколь в Мангистауской области были обнаружены туши мертвых лебедей. Сегодня стало известно о том, что пробы материалов, отобранные у погибших птиц, дали положительный результат на птичий грипп, передает Lada.kz.

"Пробы патологических материалов, отобранные у павших лебедей и направленные в РГП на ПХВ "Национальной референтный центр по ветеринарии", дали положительный результат на грипп птиц.

Озеро Караколь является одной из стоянок на пути перелетов данного вида диких птиц. В ледяных оковах оказались лебеди-шипуны, которые обитают практически на всей территории Казахстана", – сообщили в Комитете ветеринарного контроля и надзора РК.

Отмечается, что ведомство выделило более 18 тыс. доз вакцин, чтобы предотвратить распространение инфекции. Задействованы специалисты Республиканского противоэпизоотического отряда.

"В целях сохранения стабильной эпизоотической ситуации по птичьему гриппу местными исполнительными органами проводится разъяснительная работа среди населения, ветеринарных врачей хозяйствующих субъектов, охотников, егерей и других заинтересованных лиц. Птицефабриками усилены ветеринарные мероприятия, в том числе исключение контакта и доступа диких и синантропных птиц к кормам и воде", – добавили в комитете.

Тем не менее, по данным специалистов, эпизоотическая ситуация по гриппу среди домашних птиц в республике стабильная.

Среди домашних пернатых признаков болезни не наблюдается. Территориальными инспекциями эпизоотическая ситуация взята под контроль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002876-ptichiy-gripp-obnaruzhili-u-mertvyh-lebedey-v-mangistauskoy-oblasti/