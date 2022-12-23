Как отметить Новый год и не получить при этом травм, рассказали врачи и спасатели Алматы

Фейерверк. Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в РСК Алматы спасатели рассказали, что в новогодние праздники в южной столице обычно происходит в среднем 11 пожаров, причем 18% из них - по причине неправильного использования пиротехнических изделий, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам замначальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Ерболата Турткараева, покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах.

"При этом надо следить, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной. Также необходимо обратить внимание на срок годности изделия и внимательно изучить инструкцию. Хранить пиротехнику необходимо в сухом помещении и как можно дальше от источников тепла", - отметил Турткараев.

Он напомнил главные правила, которые помогут избежать травм при запуске фейерверков:

не допускайте детей к самостоятельному запуску ракет и петард;

убедитесь, что в радиусе опасной зоны (50 метров) отсутствует препятствие для запуска пиротехники;

никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки;

не запускайте изделие при сильном ветре;

никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не сработало;

не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте хлопушки под ноги.

"Минимальное расстояние от жилых домов до площадки, где будут запускаться фейерверки, должно составлять 50 метров. На площадке не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий, попав в которые, фейерверк может изменить направление", - рассказал Ерболат Турткараев.

Если же несчастный случай все же произошел, то рекомендуется вызвать скорую помощь и принять меры до прибытия врача. Об этом рассказал внештатный травматолог-ортопед УОЗ Алматы Канат Тезекбаев.

Так, если пиротехническое изделие взорвалось и частицы попали в глаз, то его нужно промыть кипяченой водой комнатной температуры и наложить повязку.

Если несчастный случай произошел на улице, достаточно наложить повязку на глаз из подручных средств, шарфа или носового платка, либо натянуть шапку на глаз или даже просто закрыть глаз рукой, сообщил врач.

В случае, если случился ожог кожи, то нужно так же промыть пораженный участок проточной водой и наложить сухую асептическую повязку либо сделать повязку из подручных средств.

Доктор не рекомендует накладывать мазевые повязки, смазывать кожу водкой, одеколоном, припудривать порошками, использовать вату. И конечно, нужно срочно обратиться за оказанием помощи.

Такие же действия Тезекбаев рекомендует провести в случае травм в повреждением кожи, а если травма сопровождается кровотечением, то нужно наложить давящую повязку и срочно вызвать "скорую".

"Напоминаем, что в городе Алматы травматологические пункты работают круглосуточно в многопрофильных стационарах ГКБ№4, ГКБ№7, БСНП, ЦГКБ, ЦДНП", - заключил спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002776-kak-otmetit-novyy-god-i-ne-poluchit-pri-etom-travm-rasskazali-vrachi-i-spasateli-almaty/