"Нет моря": кадры обмелевшего Каспия ужаснули казахстанцев

Обмелевший Каспий. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

В Сети ранее появился видеоролик с месторождения Каламкас в Мангистауской области. На кадрах - обмелевшее Каспийское море, линия воды которого практически не видна. Жители региона встревожены увиденным, передает сайт телеканала КТК.

На одном из бесплатных пляжей власти Актау два года назад построили парковку. Тогда расстояние от нее до берега Каспия составляло не более 100 метров. Но сейчас вода сильно отошла и купаться стало невозможно - повсюду тина, а хотя бы до метровой глубины нужно пройти как минимум километр.

Подобная ситуация, по данным телеканала, наблюдается на всем побережье.

Резонансным стало видео, снятое на месторождении Каламкас. На кадрах линию воды теперь и вовсе не видно.

"Мы находимся на дамбе месторождения Каламкас. Море не видно на расстоянии трех-четырех километров. Нет моря", - говорит человек за кадром.

Местные власти никак не комментировали ситуацию. А ученые выдвинули сразу несколько версий того, что происходит с Каспием. Например, неизученное влияние на море нефтедобычи или проблема трансграничных рек.

"Интенсивная добыча углеводорода на шельфе Каспия, возможно, тоже может влиять на уровень, потому что из глубины достается, они должны закачивать там воду.

Волга имеет 82% стоков в Каспий. И там, в верховьях, там много на территории Российской Федерации, они там строят водохранилища для сельскохозяйственных нужд. И они задерживают воду, и поэтому, естественно, сток уменьшается", - объяснил директор исследовательского института Yessenov University Нурлан Изтелеу.

При этом в научном институте утверждают, что 37 лет назад уровень Каспийского моря был еще ниже – примерно на полметра. Так что шанс на повышение уровня воды все же есть. Но чтобы знать наверняка, по мнению ученых, нужно приступать к соответствующим исследования уже сейчас.

Для жителей Актау Каспий - не просто место для отдыха, а вопрос выживания. Потому что именно из морской воды жители города получают питьевую воду и отопление. Рек, озер и подводных источников пресной воды в регионе нет.

Источник: КТК

Напомним, блогер из Актау Азамат Сарсенбаев неоднократно публиковал кадры обмелевшего Каспийского моря. В августе этого года он заснял очередное завораживающее по красоте видео, в котором также затронул эту экологическую проблему.

В начале мая очевидец опубликовал кадры, на которых заметно, как некая черная жидкость под большим напором сливается из трубы в воды Каспия. Специалисты Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК) прокомментировали случившееся.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Каспийское море на северо-востоке море граничит с Казахстаном, на юго-востоке - с Туркменистаном, на юге - с Ираном, на юго-западе - с Азербайджаном, а на северо-западе - с Россией. Общая площадь моря составляет примерно 386 тыс. квадратных километров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002716-net-morya-kadry-obmelevshego-kaspiya-uzhasnuli-kazahstantsev/