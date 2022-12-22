Видео с заколотым лебедем прокомментировали в МВД Казахстана

Лебедь. Иллюстративное фото: pexels.com

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина держит мертвого лебедя. В МВД прокомментировали ролик, сообщив, что Департамент полиции Кызылординской области проводит тщательную проверку.

В Instagram-паблике Kritika Kyzylordy опубликован ролик, на котором мужчина держит на руках мертвого лебедя. Пользователи социальных сетей призвали правоохранительные органы разобраться в ситуации.

Как сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале, по опубликованному 22 декабря видео в соцсетях ДП Кызылординской области проводит тщательную проверку. Об этом факте до публикации в полицию никто не сообщал.

"22.12.2022 года по данному видеоролику материал зарегистрирован в Книге учета информации Отдела полиции Сырдарьинского района", – сообщает ведомство.

В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. По данным полиции, данное событие произошло в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксировано на видео.

"По результатам проверки действиям доставленного будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение", – добавили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Мангистауской области на озере Караколь были обнаружены туши мертвых лебедей. В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали ситуацию, назвав несколько возможных причин гибели птиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002687-video-s-zakolotym-lebedem-prokommentirovali-v-mvd-kazahstana/