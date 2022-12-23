Сколько дней отдохнут казахстанцы в январе 2023 года

Елка. Иллюстративное фото: pexels.com

В предстоящем 2023 году казахстанцы будут отдыхать первые три дня января. В следующем месяце у жителей страны насчитывается 20 рабочих и 11 выходных дней, включая субботы и воскресенья, передает NUR.KZ.

1 января 2023 года выпадает на воскресенье, поэтому праздничный выходной переносится на 3 января. Отдыхать казахстанцы будут также 2 января.

В уходящем 2022 году 31 декабря выпадает на субботу. Те, у кого рабочая неделя пятидневная, получат еще один день отдыха.

7 января отмечается православный праздник Рождество. В 2023 году он выпадет на субботу, но перенос выходного на будний день не предусмотрен.

Напомним, в декабре этого года количество праздничных дней у казахстанцев было меньше, чем в прошлом году, так как 1 декабря - День Первого президента - лишили статуса государственного праздника. Соответствующий указ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, сократили выходные на День независимости. Теперь он будет отмечаться лишь один день, 16 декабря. Ранее выходным днем было также 17 декабря.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002402-skolko-dney-otdohnut-kazahstantsy-v-yanvare-2023-goda/