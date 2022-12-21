Могут ли налоговики проверять сдающих квартиры в аренду казахстанцев

Подсчет денег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

На брифинге в СЦК глава Комитета госдоходов Минфина РК разъяснил, могут ли проверять казахстанцев, которые сдают квартиры в аренду, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодняшний день налоговые органы не могут осуществлять проверки, так как действует мораторий, но вместе с тем у нас имеются свои контрольные функции, которые мы можем осуществлять вместе с МВД в рамках контроля миграции иностранцев.

Обеспечивается заполнение опросных листов участковыми инспекторами полиции с последующей передачей сведений в органы госдоходов.

На сегодня выявлено 5 109 владельцев недвижимости, которые сдают жилье в аренду, в том числе 2 317 владельцев - иностранных граждан. Охвачено контролем 4 457 владельцев недвижимости. Из них 1 410 производят уплату налогов, 1 331 являются родственниками, друзьями и так далее, остальные 1 716 граждан в налоговых органах не зарегистрированы", - сообщил глава КГД Данияр Жаналинов.

Он добавил, что в результате указанного контроля из более 1 100 граждан 316 встали на учет в качестве ИП и уплатили ЕСП - сумма составила 1,3 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002401-mogut-li-nalogoviki-proveryat-sdayuschih-kvartiry-v-arendu-kazahstantsev/