В Минпросвещения ответили на критику Мусина о плохом интернете в школах

Роутер. Иллюстративное фото: deepblue4you/Getty Images

Разъяснение к информации о причинах низкой скорости интернета в некоторых школах дало министерство просвещения в своем официальном Telegram-канале.

Ранее в ходе правчаса в мажилисе глава Минцифры Багдат Мусин упрекнул некоторые школы в экономии средств на интернет.

Финансирование школ находится в ведении акиматов, подчеркнули в Минпросвещения.

"Соответственно, деньги для обеспечения интернета в школах выделяются акиматами. Проблема недостаточной скорости интернета в школах имеет несколько причин.

Среди них - отсутствие технических условий (оптоволоконных сетей и др). Кроме того, в части школ есть техническая возможность для подключения к скоростному интернету. Но его фактическое отсутствие связано не с экономией директоров школ, а с тем, что финансирование качественного интернета изначально не предусматривается акиматами и маслихатами в достаточном объеме для подключения школ к необходимому тарифному плану.

И, разумеется, из-за нехватки средств, выделяемых акиматами, директор школы или руководитель отдела образования не могут обеспечить высокоскоростной интернет", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве подчеркнули, что ранее ведомством была опубликована информация и впервые обнародованы суммы, выделенные акиматам на сферу образования.

Информация доступна на сайте и в соцсетях министерства, добавили в Минпросвещения.

"Как отметил министр Багдат Мусин, акиматам поручили централизовать заключение договоров на подключение к интернету, также поручено заложить дополнительные средства для того, чтобы внутри школы могли установить Wi-Fi соединения и локальные сети", - заключили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002304-v-minprosvescheniya-otvetili-na-kritiku-musina-o-plohom-internete-v-shkolah/