Еще одну возможную причину гибели лебедей в Мангистау назвали в Минэкологии

Мертвый лебедь. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

Глава Минэкологии Сериккали Брекешев в кулуарах кабмина назвал еще одну возможную причину гибели лебедей в Мангистауской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что Департамент экологии региона и Инспекция лесного хозяйства животного мира отреагировали на информацию, распространяемую в соцсетях.

"На сегодняшний день порядка 10 особей - это до года особи, лебеди-шипуны. Они не входят в Красную книгу. Отобраны анализы, взяты также анализы воды с озера Караколь. Как будут результаты… До 15 января мы четкую информацию будем видеть. Как вариант - это выброс газов, в том числе можно рассматривать эту причину гибели тюленей", — заявил министр.

Он напомнил, что в рамках поручения главы государства намерены создать исследовательский институт по вопросам Каспийского моря.

"Я сам не ездил, не занимался изучением", — резюмировал Сериккали Брекешев.

Напомним, ранее в Мангистауской области на озере Караколь были обнаружены туши мертвых лебедей. В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали ситуацию, сообщив, что, по предварительной причине, птицы умерли от холода. По учетным данным, на озере Караколь зимует до 10 тыс. особей.

А в ноябре тему Каспия на встрече с общественностью в Мангистауской области затронул глава государства Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. По словам президента, правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002221-esche-odnu-vozmozhnuyu-prichinu-gibeli-lebedey-v-mangistau-nazvali-v-minekologii/