Видео с мертвыми лебедями в Мангистау прокомментировали в Минэкологии

Мертвый лебедь. Кадр из видео: instagram.com/azamat_sarsenbayev

В Мангистауской области на озере Караколь были обнаружены туши мертвых лебедей. В пресс-службе Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК прокомментировали ситуацию, сообщив, что, по предварительной причине, птицы умерли от холода.

Блогер Азамат Сарсенбаев опубликовал на своей странице в Instagram видео с мертвыми лебедями. Он сообщил о сотнях погибших птиц.

"Сотни тушек пернатых рассеяны по всей береговой линии озера Караколь, и самое примечательное то, что кроме лебедей я не нашел тушек других представителей пернатых, которые обитают на этом озере в гораздо больших количествах, чем лебеди", – говорится в публикации к ролику.

В пресс-службе Минэкологии сообщили корреспонденту NUR.KZ, что для проверки данного факта на место гибели птиц выехали их сотрудники, представители Устюртского государственного природного заповедника, специалисты Департамента экологии, Управления ветеринарии и Управления сельского хозяйства Мангистауской области, экологи ТОО "МАЭК-Казатомпром".

Специалисты обнаружили туши 10 лебедей. Они относятся к виду шипунов, который не занесен в Красную книгу РК.

"По предварительной версии, погибшие лебеди – первогодки, не успевшие набрать необходимый жир, чтобы пережить зиму. Гибель лебедей также может быть связана с сильными морозами. В Мангистауской области с 1 декабря температура воздуха снизилась до -15 градусов. Береговые линии Каспийского моря и озеро Караколь частично покрылись льдом", – сказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы установить причину гибели птиц, были взяты пробы воды и тушек лебедей.

По учетным данным, на озере Караколь зимует до 10 тыс. особей.

Ранее мы писали, что в Западно-Казахстанской области около 20 сайгаков погибли и примерзли к реке. Местные жители опасаются, что весной туши животных могут стать причиной распространения различных заболеваний.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002122-video-s-mertvymi-lebedyami-v-mangistau-prokommentirovali-v-minekologii/