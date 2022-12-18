Метели и туман: штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

На завтра, 19 декабря, в восьми регионах Казахстана синоптики объявили штормовые предупреждения. Сообщается о предстоящих низовых метелях, туманах и сильном ветре. Такие данные приводятся на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Так, по прогнозам синоптиков, на севере и востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Днем на севере области – гололед. Ветер юго-западный на севере и востоке области до 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. В городе Кокшетау также прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области будет туман. Ветер северо-восточный, на горных перевалах может достигать 15-20 м/с.

На большей части Западно-Казахстанской области днем ожидается гололед. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере и востоке области порывы до 15-20 м/с.

На западе Атырауской области метеорологи прогнозируют туман и гололед.

19 декабря ночью на северо-западе, а днем на севере, западе, в центре Актюбинской области и в городе Актобе ожидается гололед. Днем на севере региона возможна низовая метель. Ветер южный, юго-западный на севере – порывы 15 м/с.

На западе и севере Павлодарской области в понедельник жителей предупредили о низовой метели и гололеде. Ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Кроме того, на западе и севере Костанайской области также ожидается низовая метель. Днем – гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, в указанных районах региона возможны порывы до 23 м/с. В областном центре утром и днем 19 декабря ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

На севере и востоке Северо-Казахстанской области, а также в Петропавловске прогнозируется низовая метель, днем гололед. Ночью и утром на юго-западе области – туман. Ветер юго-западный 15-20, с порывами до 23-28 м/с.

Отметим, что, как пишет сайт geographyofrussia.com, метелью принято называть перенос снега над поверхностью земли достаточно сильным ветром. Различают общую, низовую метели и поземок.

Общая метель возникает при сильном ветре, когда перенос снега, поднятого с поверхности земли, сопровождается выпадением снега.

Низовая метель – перенос снега, поднятого с поверхности снежного покрова до высоты нескольких метров при отсутствии снегопада.

Поземок – перенос снега непосредственно вдоль поверхности снежного покрова при отсутствии снегопада (высота поднятия менее 1 метра).

Подпишись на Telegram-канал СпортNUR и будь в курсе спортивных событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001965-meteli-i-tuman-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavleno-v-ryade-regionov-kazahstana/