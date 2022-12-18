ЧС в Экибастузе: все детсады и большая часть школ вернутся к работе с понедельника

Школа. Иллюстративное фото: pixabay.com

Завтра, 19 декабря, работать в штатном режиме начнут все детские сады и почти все школы города Экибастуза. Об этом сообщил аким города Аян Бейсекин в своем Instagram-аккаунте. Ранее занятия были прекращены из-за ЧП на городской ТЭЦ.

"Один из важных вопросов – это начало учебы в наших школах и детских садах. С завтрашнего дня начинаем работу в офлайн-формате наших объектов образования.

Среди всех школ только в школах №24 и №1 у нас еще не достигнуты оптимальные параметры, поэтому в этих школах мы, наверное, чуть позже приступим. Я думаю, два-три дня", – заявил сегодня глава города Экибастуза во время прямого эфира в соцсети.

О том, что все детские сады начнут работать с понедельника, 19 декабря, сообщили и в Instagram-аккаунте городского отдела образования.

Кроме того, вчера аким Павлодарской области Асаин Байханов проверил готовность образовательных объектов города. Об этом он также сообщил на своей странице в Instagram.

"Думаю, хватит экибастузской ребятне сидеть дома. Проверил готовность образовательных объектов города к приему воспитанников", – написал аким региона.

При этом он отметил, что в школе-лицее №1 оказалось недостаточным давление подачи теплоснабжения.

"Вместе с энергетиками изучили проблему на месте. По мнению специалистов, необходимо промыть систему отопления. Аналогичная ситуация в средней школе №11. Поручил немедленно приступить к промывке и наладить полноценное теплоснабжение в ближайшие дни.

В аварийном ясли-саде №25 уже восстановили радиаторы отопления. В планах – до понедельника нормализовать температуру", – подчеркнул он.

Что произошло в Экибастузе?

Напомним, что 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001962-chs-v-ekibastuze-vse-detsady-i-bolshaya-chast-shkol-vernutsya-k-rabote-s-ponedelnika/