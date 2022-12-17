Жителей Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин

Горы. Иллюстративное фото: МЧС РК

Лавинная опасность сохраняется в горах Алматинской области - жителей региона предупредили об угрозе схода лавин, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного ДЧС.

В горах Алматинской области в период с 17 по 22 декабря 2022 года сохраняется лавинная опасность.

Спасатели призвали граждан, туристов и отдыхающих не выходить на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода снежных лавин, а также соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

В ведомстве предупредили, что на территории Алматинской области есть 48 лавиноопасных участков, которые находятся в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах по южному склону хребта гор Иле-Алатау.

Как объяснили в ДЧС, в основном сход снежных лавин происходит по причине повышения температурного фона и выпадения обильных осадков в виде дождя и снега.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001916-zhiteley-almatinskoy-oblasti-predupredili-ob-ugroze-shoda-lavin/