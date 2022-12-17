Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана из-за гололеда и сильного ветра

Гололед. Иллюстративное фото: Yelizaveta Tomashevska/Getty Images

В нескольких регионах Казахстана было объявлено штормовое предупреждение из-за плохих погодных условий. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

18 декабря в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

Завтра днем на западе, севере Костанайской области прогнозируют туман, гололед, низовую метель. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

В воскресенье днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске 18 декабря днем будет гололед, ожидается усиление ветра - порывы до 18 м/с.

Днем 18 декабря на западе, севере Северо-Казахстанской области прогнозируется низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001915-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana-iz-za-gololeda-i-silnogo-vetra/