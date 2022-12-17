Жалобы еще поступают: аким Экибастуза о ситуации в городе

Экибастуз. Иллюстративное фото: instagram.com/abeysekin

В Экибастузе прогрели большую часть размороженных многоэтажек, однако жалобы продолжают поступать. Об этом рассказал аким Экибастуза Аян Бейсекин.

Градоначальник пояснил, что систему отопления в городе продолжают балансировать, но параметры теплоносителя в норме, передает Pavlodarnews.kz.

На заседании оперативного штаба под руководством главы региона Байсекин отметил, что жалобы на недостаточно комфортную температуру в квартирах еще поступают, но 90% остававшихся без тепла многоэтажек уже прогрелись.

"Всего от экибастузцев приняли 905 заявлений. По результатам комиссионного обследования в 244 жилищах выявили повреждения различной степени. 53 квартирам потребовались масштабные ремонты, в 38 из них работы уже близятся к завершению. Десять задействованных бригад обеспечены всеми необходимыми материальными ресурсами", - заявил аким.

В свою очередь гендиректор АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин рассказал, что с учетом погодных условий в городе продолжат работу по переврезке и устранению незначительных порывов на внутриквартальных сетях.

Напомним, 27 ноября из-за остановки нескольких котлоагрегатов на ТЭЦ Экибастуза жители города остались без тепла. В городе объявили режим ЧС, который сняли лишь спустя полторы недели.

По предварительным данным, причиной повреждения тепловых сетей стали ошибочные действия персонала станции.

По факту аварии на ТЭЦ было возбуждено уголовное дело.

После ЧП в Экибастузе от должности был освобожден аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Его место занял уже экс-аким Павлодара Асаин Байханов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001884-zhaloby-esche-postupayut-akim-ekibastuza-o-situatsii-v-gorode/