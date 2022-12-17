Какой будет погода в мегаполисах Казахстана

Солнечная погода. Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды в Алматы, Астане и Шымкенте на субботу, 17 декабря, он опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня ожидается погода без осадков, температура воздуха днем составит +2…+4 градуса. Скорость ветра - до 5 м/с.

В Астане возможна переменная облачность, осадков не будет. Столбики термометров в дневное время покажут -12…-14 градусов. Скорость ветра при этом - от 2 до 7 м/с.

В Шымкенте в субботу осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит +8…+10 градусов. А скорость ветра ожидается от 2 до 7 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001873-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana/