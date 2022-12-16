Названо возможное место захоронения Кабанбай батыра

Участники конференции в Алматы. Кадр из видео: youtube.com/@tv24kz

На научно-практической конференции в Алматы, посвященной 330-летию Кабанбай батыра, было высказано мнение о том, где захоронен великий полководец, передает телеканал "Хабар 24".

Сообщается, что захоронение Кабанбай батыра находится в России.

Участники конференции рассказали, что на карте XVIII века, на которой изображена географическая местность России, указан улус, где якобы в последние годы жил и был захоронен Кабанбай батыр. В своих исследованиях они опирались на слова исследователя Серикбосына Сайдагали.

К слову, настоящее имя полководца - Ерасыл. Кабанбай батыром прозвали его в народе за бесстрашие и мужество. Как известно, он прославился в эпоху хана Абылая. С 15 лет боролся против джунгарского нашествия.

В ученых кругах существует несколько версий о захоронении Кабанбай батыра. Некоторые предполагают, что его могила находится в 30 километрах от Астаны, другие - недалеко от Кызылорды. Есть также мнение, что его захоронили в Китае.

При этом потомки выдвигают другую версию.

"Я - непосредственный прямой потомок, восьмой. Все мои предки из уст в уста друг другу передают, поэтому точно я знаю. Это на востоке - верхний берег озера Алаколь, чуть левее от Джунгарских ворот. Он был батыром знаменитым, 103 раза на поединок выходил и всегда побеждал. Последний поединок был перед смертью, когда ему было 78 лет", — сказал потомок Кабанбай батыра Лукпан Сыдыков.

Кабанбай батыр

Великий казахский полководец родился в конце ХVII века в семье батыра Кожакула. Однако, как пишет сайт Elim.kz, точные годы его рождения и смерти неизвестны.

В начале джунгарско-казахских войн в числе первых жертв пали отец и старший брат Кабанбая.

В 16 лет Кабанбай встал в ряды борцов с иноземными поработителями. Молодой человек, воспитанный в военно-аристократической среде, хорошо овладел техникой и приемами рукопашного боя, а также знал ведение тактического боя, что помогло ему быстро завоевать себе авторитет.

В сражениях он показывал исключительную стойкость и храбрость, за что получал один за другим прозвища:

Избасар - преемник героических поступков отца;

Карбала - молодой силач, как одногорбый верблюд;

Дарабоз - особый среди равных;

Кабан - возмутитель спокойствия вражеских сил.

Последнее прозвище перешло затем в общепризнанное имя в виде Кабанбай, что в свою очередь стало боевым кличем рода Каракерей.

Свыше 40 лет боролся Кабанбай батыр под знаменем освободительной войны. За это время он принял участие в 103 крупных сражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001836-nazvano-vozmozhnoe-mesto-zahoroneniya-kabanbay-batyra/