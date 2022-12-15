Информацию об ограничении энергопортебления в Казахстане разъяснили в KEGOC

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Сегодня представители АО "KEGOC" сообщали, что порой в отдельных регионах Казахстана из-за нехватки электроэнергии приходится вводить некоторые ограничения потребления. Тем не менее, в пресс-службе компании подчеркнули, что сейчас никаких ограничений нет, передает NUR.KZ.

Ранее в АО "KEGOC" заявляли, что в условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надежной работы ЕЭС (Единой электроэнергетической системы) Казахстана вынужден объявлять режим "Авария" по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями.

При этом, как сообщили в компании, на сегодняшний день, 15 декабря 2022 года, режим "Авария" не объявлялся.

"Режим "Авария" объявлялся в Северной и Южной энергетических зонах 8 и 14 декабря по причине перегруза межгосударственного сечения "Казахстан – Урал" из-за дефицита мощности в энергосистеме РК в объеме более 1000 МВт.

В дальнейшем режим "Авария" будет вводится только при угрозе нарушения надежной работы Единой электроэнергетической системы, которая возникает при аварийных перегрузах на межгосударственных и межрегиональных линиях электропередачи", – добавили в пресс-службе АО "KEGOC".

Добавим, что, по данным с официального сайта компании, Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан (ЕЭС РК) представляет собой совокупность электрических станций, линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих надежное и качественное энергоснабжение потребителей республики.

При этом, за 2021 год потребление электроэнергии Казахстаном в сравнении с 2020 годом увеличилось на 6545,5 млн кВтч или на 6,1% и составило 113890,3 млн кВтч.

Рост потребления произошел по всем зонам Казахстана:

по Северной зоне на 3331,7 млн кВтч (4,7%);

по Западной зоне на 1013,0 млн кВтч (7,5%);

по Южной зоне Казахстана на 2200,8 млн кВтч (9,5%).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001777-informatsiyu-ob-ogranichenii-energoportebleniya-v-kazahstane-razyasnili-v-kegoc/