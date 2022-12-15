Казахстанцы пожаловались на сбои в работе "Яндекс Go"

Такси. Иллюстративное фото: pexels.com

На сбои в работе приложения "Яндекс Go" пожаловались казахстанцы. Они указывают на проблемы с заказом такси - приложение выдает ошибку, передает корреспондент NUR.KZ.

Сбои отмечают сегодня, 15 декабря. Пользователи не могли вызвать такси, приложение сигнализировало о "неизвестной ошибке" либо о "трудностях". В отдельных случаях не загружались тарифы в приложении.

На данный момент приложение работает в штатном режиме.

Сбои в работе. Скриншоты приложения: "Яндекс Go"

Между тем, в "Яндекс Go" подтвердили наличие неполадок.

"По техническим причинам у некоторых пользователей могли наблюдаться проблемы с заказом машины. Сейчас сервис работает в штатном режиме. Мы приносим извинения за неудобства и делаем все, чтобы подобного не повторилось", - сообщили в пресс-службе.

В начале ноября этого года пользователи уже отмечали сбои в работе приложения. Проблемы возникали не только в Казахстане, но и в России и Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001737-kazahstantsy-pozhalovalis-na-sboi-v-rabote-yandeks-go/