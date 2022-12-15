Актюбинка после ссоры с мужчиной пыталась сбежать и повисла на окне (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Необычный инцидент произошел в Актобе. Женщина после ссоры пыталась сбежать через окно, но оказалась в западне. Снимать ее пришлось полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости МВД РК".

Как рассказали правоохранители, сообщение в полицию поступило 14 декабря. Указывалось, что в доме по улице 8 марта в Актобе женщина выбралась через окно на карниз второго этажа и просит о помощи.

На место пришествия незамедлительно прибыл наряд патрульной полиции. Стражи порядка помогли актюбинке благополучно спуститься.

Правоохранители выяснили, что между женщиной и мужчиной произошла ссора. После чего она хотела сбежать от своего обидчика. Оба были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, ранее в Астане задержанный тоже пытался покинуть здание полиции через окно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001716-aktyubinka-posle-ssory-s-muzhchinoy-pytalas-sbezhat-i-povisla-na-okne-video/