Пытки, рейдерство, браконьерство: в Казахстане расширяют подсудность суда присяжных

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях поддержали проект закона, расширяющий категорию дел, рассматриваемых судом присяжных. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Представил документ председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов.

"Со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления. Это свыше 31 состава.

Настоящим проектом закона предлагается расширить подсудность присяжных заседателей, и с 1 января 2024 года передать им еще 13 составов тяжких и менее тяжких преступлений. В целом подсудности суда присяжных будут отнесены свыше 40 составов", — сказал он.

Речь идет о таких преступлениях, как:

принуждение к изъятию тканей и органов человека;

пытки;

рейдерство;

ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинских или фармацевтических работников, повлекшее смерть двух и более лиц;

незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных и растений, повлекшая тяжкие последствия;

незаконная охота;

нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц;

нарушение ПДД или эксплуатация транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения;

управление транспортным средством лицом в опьянении, повлекшее смерть человека.

По его словам, расширение подсудности суда присяжных будет способствовать демократизации судебной системы и повысит доверие к ней со стороны общества, позволит в большей степени реализовать главные принципы уголовного судопроизводства.

9 ноября на пленарном заседании проект закона приняли депутаты мажилиса.

Кто такой присяжный заседатель?

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РК, опубликованному в ИПС "Адилет", присяжный заседатель – гражданин Республики Казахстан, призванный к участию в рассмотрении судом уголовного дела и принявший присягу.

Присяжный заседатель оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, руководствуясь при этом совестью.

Согласно части 1 статьи 95 УПК, присяжный заседатель, как и судья, следственный судья, прокурор, следователь, дознаватель, защитник, эксперт, специалист, секретарь судебного заседания, судебный пристав, а равно члены их семей и близкие родственники находятся под защитой государства.

Согласно части 2 данной статьи, лицам, перечисленным в части первой настоящей статьи, государство обеспечивает в порядке, предусмотренном законом, принятие мер безопасности от посягательства на их жизнь или иного насилия в связи с рассмотрением уголовных дел или материалов в суде, производством досудебного расследования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001702-pytki-reyderstvo-brakonerstvo-v-kazahstane-rasshiryayut-podsudnost-suda-prisyazhnyh/