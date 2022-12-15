Около 200 студентов могут остаться на улице в ВКО из-за проблем с госфинансированием

Комната. Иллюстративное фото: Glasshouse Images/Getty Images

Новость о закрытии общежития шокировала студентов Усть-Каменогорска - почти 200 учащихся могут остаться на улице. Ребят предупредили, что с 1 января общежитие закрывается, потому что государство прекращает его финансирование, передает сайт телеканала КТК.

Для многих студентов съемное жилье не по карману.

"Нам сообщили, что с 1 января наше общежитие будет закрыто. То, что есть угроза закрытия нашего общежития. Если уходить на квартиру, то это будет как бы дороговато. Как бы с такими условиями лучше жить в общежитии, - пожаловалась студентка стоматологического колледжа Анастасия Горбунова.

По информации корреспондентов, в общежитии проживают 189 студентов различных учебных заведений, многие из них - бесплатно за счет государства. Это сироты и дети из малообеспеченных семей.

Отмечается, что новость о закрытии общежития в новом году стала для них настоящим шоком.

В администрации общежития поясняют, проблема возникла из-за приостановки госфинансирования. Там уточнили, что после реформирования профильного министерства с ними долго не подписывали договор.

Содержать общежитие за свой счет руководство не может.

Чиновники же в свою очередь заявили, что до выселения дело все-таки не дойдет.

"Договоры направлены в казначейство на регистрацию. И до 20 декабря 2022 года все проплаты будут перечислены поставщику. И поставщик снял все свои претензии. По поводу студентов, так как проплаты будут, студенты не будут выселены", - заявил замдиректора департамента продвижения и внешних коммуникаций АО "Финансовый центр" Диас Жамбылов.

Источник: КТК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001636-okolo-200-studentov-mogut-ostatsya-na-ulitse-v-vko-iz-za-problem-s-gosfinansirovaniem/