До 8 градусов тепла поднимется температура в одном из мегаполисов Казахстана

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

О том, какой будет погода в четверг, 15 декабря, в мегаполисах Казахстана, рассказали синоптики. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха составит -1...+1 градус. Скорость ветра в южной столице будет достигать от 0 до 5 метров в секунду.

В Астане осадков тоже не прогнозируют, в столице будет холодно - термометры покажут от -13 до -15 градусов. Скорость ветра сегодня составит 3-8 м/с.

Плюсовую температуру пообещали синоптики жителям Шымкента. Там сегодня ожидается от +6 до +8 градусов, а скорость ветра составит 2-7 м/с. Осадков в мегаполисе тоже не ожидается.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001635-do-8-gradusov-tepla-podnimetsya-temperatura-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/