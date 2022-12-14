Сколько участников январских событий амнистированы, рассказали в Генпрокуратуре

Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Заместитель начальника 1 службы генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК озвучил данные по амнистии участников январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов напомнил, что с 3 ноября текущего года в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе январских событий, вступили в действие положения Закона РК "Об амнистии".

"В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица. В частности, органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести. Судами прекращены дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам", - отметил спикер.

Также судами, по его словам, сокращены сроки наказания 902 осужденных, из которых 827 подучетные пробации, а 75 освобождены от наказания.

В течение прошедшего месяца из мест лишения свободы, с применением акта амнистии, освобождено 60 лиц, а из пробационного контроля - 68 лиц.

Отметим, в октябре сенат принял проект закона об амнистии участников январских событий. Позже в Генпрокуратуре рассказали, кто из участников январских событий не подпадет под амнистию.

Напомним, сегодня заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев на заседании мажилиса рассказал, какую ответственность понесут сотрудники правоохранительных органов, которые покинули свой пост во время ЧП в январе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2001594-skolko-uchastnikov-yanvarskih-sobytiy-amnistirovany-rasskazali-v-genprokurature/